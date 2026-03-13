Kadınlar AFAD eğitimleriyle afetlere karşı bilinçleniyor

AFAD ekipleri tarafından Diyarbakır ve Şırnak’ta kent merkezinde ve ilçelerde kadınlara yönelik yürütülen eğitimlerde, afet öncesi hazırlık süreci, afet anında doğru davranış biçimleri ve afet sonrası yapılması gerekenlerle ilgili eğitim veriliyor.

AFAD eğitimleriyle deprem başta olmak üzere sel, heyelan ve toprak kayması gibi afet türlerine karşı bilinç oluşturulması amaçlanıyor.

Ekipler, mahalleler, okullar, muhtarlıklar, konukevleri gibi farklı noktalarda kadınlara ulaşarak eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından Diyarbakır ve Şırnak'ta toplam 3 bin 250 kadın, afet farkındalık eğitimi aldı.

Bu kapsamda Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bulunan Sur Kaymakamlığı Aile Destek Merkezinde (ADEM) kadınlara yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

“Hedefimiz toplumun her kesiminden kadınlara ulaşmak”

AFAD eğitmeni Songül Hava, deprem, sel, heyelan ve toprak kayması gibi birçok afette aktif görev aldığını ve bu doğrultuda toplumda farkındalık oluşturmaya çalıştığını söyledi.

Kadınları öncelikli hedef kitle olarak gördüklerini belirten Hava, toplumun her kesiminden kadınlara ulaşmaya çalıştıklarını bildirdi.

Toplumda afetlere karşı bilinç oluşturmak istediklerini dile getiren Hava, afet öncesi eğitimlerin büyük önem taşıdığını anlattı.

Hava, şöyle devam etti:

"Afet öncesinde bir annenin kendi ailesini koruması bizim en küçük hedefimiz ve bu hedeften ilerleyerek toplumun bütününün kendini özellikle afet sonrasında koruyabilecek vaziyete gelmesi için farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. İçerik olarak da afet öncesi, afet esnası ve sonrasındaki doğru davranış şekillerini topluma, özellikle de kadınlara aktarmaya çalışıyoruz. Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Diyarbakır'da tüm kadınlara ulaşmayı hedefliyoruz. Depremin ardından 3 bin 100 kadına ulaştık. Kurum ve kuruluşlarla irtibata geçerek, muhtarlıklarla, okullarla ve velilerle iletişim kurarak bu sayıyı artıracağız. Eğitimlerden sonra kadınların bilinçlendiğini gördük."

"Eğitim beni çok bilinçlendirdi"

Etkinliğe katılanlardan Nida Kaya ise 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'ın Antakya ilçesinde yakalandığını ve büyük endişe yaşadığını söyledi.

Depremde ailesinden 5 kişiyi kaybettiğini anlatan Kaya, "Eniştem, iki yeğenim ve iki ablamı Antakya'da kaybettim. Çok üzücü bir durumdu. Eğitim bana çok zor geliyor ama bir yandan da çok etkili. Çok faydası var. Eğitim beni çok bilinçlendirdi. Daha da güçlendirdi." ifadelerini kullandı.

“Eğitimlerimizin ortak amacı toplumsal güç birliği oluşturmak”

Şırnak'ta da AFAD Eğitim Farkındalık ve Gönüllülük Hizmetleri Şube Müdürü Peri Hafta, Balveren beldesinde Aile Destek Merkezinde (ADEM) kadınlara eğitim verdiklerini söyledi.

Kent genelinde 765 AFAD gönüllüsü olduğunu ifade eden Hafta, kadınlara bir hafta boyunca ilk yardım, çadır kurma, psikososyal ve insani yardım eğitimlerinin verildiğini belirtti.

Hafta, 2 günlük teorik eğitimin ardından 4 gün de sahada eğitim verildiğini belirterek, "Eğitimde başarılı olan kadınlara AFAD tarafından destek AFAD gönüllü kimlik kartlarımız ve sertifika gönderiliyor. Böylelikle kadınlar destek AFAD gönüllümüz oluyor. Eğitimleri yıl boyunca sürdürüyoruz. Eğitimlerimizin ortak amacı toplumsal güç birliği oluşturmak ve afete karşı hazırlıklarımızı tamamlamak. Afete karşı hazır olmak bir tercih değil sorumluluktur. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte 150 kadına eğitim verdik." dedi.