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AjansHaber Gündem İzmir’de FETÖ soruşturması: 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir’de FETÖ soruşturması: 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir’de Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
İzmir’de FETÖ soruşturması: 78 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ’nün güncel eğitim yapılanmasına yönelik soruşturmada 78 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık koordinasyonunda FETÖ’nün güncel eğitim yapılanmasının faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik soruşturma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında 78 şüpheli hakkında yakalama, gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin uygulanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Açıklamada, soruşturmanın tüm yönleriyle titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek, gelişmelere ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceği kaydedildi.

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