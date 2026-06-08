Bakan Kurum: “Yarın COP31 Eylem Gündemi’nin ana çerçevesini paylaşacağız”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, iklim değişikliğiyle mücadelede küresel iş birliğinin güçlendirilmesi ve alınan kararların uygulamaya geçirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, COP31 öncesinde somut hedeflere dayalı kapsamlı bir eylem planını kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Uygulama Alt Komitesi (SBI) ile Bilimsel ve Teknolojik Danışma Alt Komitesi (SBSTA) yürütücülüğünde organize edilen “Bonn İklim Değişikliği Konferansı” Almanya’da başladı.

COP31 Başkanı sıfatıyla konferansa katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, UNFCCC İcra Sekreteri Simon Stiell ile 50’den fazla ülkenin diplomatik delegasyonlarının yer aldığı “Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Yardımcı Organları 64. Oturumu”nun açılış panelinde konuştu.

Dünya genelinde yaşanan krizlere ve fosil yakıtlara bağımlılığın oluşturduğu risklere dikkati çeken Kurum, temiz enerjiye geçiş sürecinin hızlandırılması ve küresel sıcaklık artışını sınırlandırmayı hedefleyen “1,5 derece hedefinin” korunmasının önemine vurgu yaptı.

COP31 hazırlıklarında Bonn süreci vurgusu

Bonn’da gerçekleştirilen görüşmelerin COP31 öncesinde Antalya’daki zirve sürecine önemli katkı sağlayacağını belirten Kurum, konferansın teknik ve bürokratik iş yükünü azaltarak liderlerin daha üst düzey siyasi kararlar üzerinde yoğunlaşmasına imkan tanıyacağını ifade etti.

COP31 sürecinde Avustralya ile birlikte hareket edeceklerini belirten Kurum, yönetim anlayışlarının şeffaflık, diyalog ve kapsayıcılık ilkeleri üzerine kurulacağını kaydetti.

“Bağışçıların iklim finansmanı taahhütlerini yerine getirmesi gerekiyor”

Küresel iklim hedeflerine ulaşılabilmesi için tüm tarafların sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Kurum, şu değerlendirmede bulundu:

“Herkesin geçmişte verdiği taahhütleri yerine getirmesi için siyasi ivmeyi korumaya devam edeceğiz. Ulusal Katkı Beyanlarının, İki Yıllık Şeffaflık Raporlarının ve Ulusal Uyum Planlarının sunulması yönündeki çağrımızı güçlü bir şekilde sürdüreceğiz. Bağışçıların ise iklim finansmanı taahhütlerini yerine getirmesi ve Bakü Finansman Hedefinin hayata geçirilmesi yönünde ilerleme kaydetmeye başlaması gerekiyor.”

COP31 Eylem Gündemi yarın açıklanacak

Bonn’da kamuoyuyla paylaşılacak COP31 Eylem Gündemi’nin müzakere süreçleri ile uygulama alanları arasındaki bağı güçlendirmeyi hedeflediğini belirten Kurum, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Yarın COP31 Eylem Gündemi’nin ana çerçevesini paylaşacağız. Sadece bir çerçeveyi değil, somut ve elle tutulur hedeflere dayalı bir eylem gündemini paylaşacağız. COP30’dan COP31’e güçlü bir bağlantı kurmak için ve uygulama dönemini gerçek dünyaya taşımak için güçlü adımlar atıyoruz. Müzakereler ve sahadaki uygulamalar arasında net bir çizgi var. Biz her iki ayrı çalışma akışından en dynamic yüksek verimi nasıl alırız? Müzakere çıktılarını sahaya en doğru şekilde nasıl yansıtırız? Yarın buna ilişkin yol haritamızı açıklıyor olacağız. Bizim yol haritamız son derece net, çıktıları belli olan, bilime dayalı bir sürece işaret edecek. Hatta bir adım ileri gideceğiz. Hedeflerimizi somut rakamlarla paylaşacağız. Alınan kararları sahada somutlaştırmak için atacağımız adımları yarın ilan edeceğiz. Paris Anlaşması’nın ikinci on yılında COP31 Eylem Ajandası ilk Küresel Durum Değerlendirmesi’nin sonuçlarını hayata geçirecek, ikinci on yıla güçlü bir başlangıç yapacağız.”