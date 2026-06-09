69 ilde uyuşturucu operasyonu: 381 tutuklama

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda ülke genelinde geniş çaplı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlara 3 bin 659 personel, 23 hava aracı ve 52 narkotik dedektör köpeği katıldı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1 ton 916 kilogram uyuşturucu madde ile 725 bin 312 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 974 şüpheliden 381’i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklanırken, 98 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.

“Zehir tacirlerine fırsat vermiyoruz”

Açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanarak, “Gençlerimizin geleceğini, ailelerimizin huzurunu ve toplumumuzun güvenliğini hedef alan zehir tacirlerine asla fırsat vermiyoruz. Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmalarıyla ülkemizin dört bir yanında uyuşturucuya yönelik operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz.” ifadelerine yer verildi.