Gaziantep'te 9 yaşındaki Miray, depremin 108. saatinde kurtarıldı!

İstanbul Doğa Sporları Kulübü kurtarma ekipleri, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki çalışmalarına desteklerini sürdürüyor.

Ekipler, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Zirve Apartmanı'nın enkazından 9 yaşındaki Miray Karataş'ı sağ olarak çıkardı.

Enkaz altından çıkarılan Miray, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.

Ailesinin en küçük kız çocuğu olan Miray Karataş'ın, depremde aynı dairede kaldıkları annesi, babası, erkek ve kız kardeşini kaybettiği öğrenildi.