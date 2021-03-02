Galatasaray, Fatih Altaylı'nın üstünü çizdi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da 2021 Hazirunu açıklandı. Kaydı açık üyelerin isimleri askıya çıktı. Fatih Altaylı'nın da aralarında bulunduğu camianın önde gelen bazı isimleri hakkındaki üyelikten çıkarma ve tedbir kararları kırmızı renkle işaretlendi.

Galatasaray'da 2021 Hazirunu askıya çıktı. Genel kurullarda üyelikten gelen haklarını kullanabilecek, kaydı açık üyeler listelendi. 8596 kaydı açık üyeden Fatih Altaylı, Serdar Eder, Bülent Kankavi, Barış Cenk Akkaya, Emre Akyazıcı, Nuray Dayı üyelerini isimlerinin üzeri kırmızıyla çizilerek yanlarına 114'üncü madde yazıldı.

Galatasaray Tüzüğü 114'üncü madde ne diyor?

MADDE 114: Haklarında kesinleşmiş üyelikten çıkarma kararı alınmış olanların Kulüp merkezine ve tesislere bir üyenin konuğu olarak dahi gelmesi yasaktır.

Haklarında hak mahrumiyeti yaptırımı uygulananlar için de yaptırım süresince yukarıdaki yasak uygulanır.

Haklarında hak mahrumiyeti veya çıkarma yaptırımı kararı verilmiş üyeler için karar kesinleşinceye kadar Disiplin Kurulu gerekli tedbirlerin uygulanmasına karar verebilir.

Disiplin cezaları tepki almıştı

Fatih Altaylı, Serdar Eder, Bülent Kankavi, Emre Akyazıcı, Barış Cenk Akkaya gibi isimlerin eleştirel ifadelerinden kaynaklı disipline sevk edilmeleri camia içerisinde tepkilere sebep olmuştu. Galatasaray'daki eleştiri kültürünün her zaman kulübe fayda sağladığı ve kulübün genetiğinde eleştiri kültürü olduğu vurgulanmıştı.

Üyelerden 3.5 milyonluk gelir

Galatasaray Kulübü kaydı açık 8596 üyeden yaklaşık 3.5 milyon liralık gelir elde etti.