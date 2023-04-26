Fuat Oktay, müjdeyi Sivas'ta duyurdu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

'Bu müjdeyi Sivas’tan sizinle paylaşmak isterim'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor. Fuat Oktay'ın açıklamaları özetle şöyle: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en kalbi selamlarını iletiyorum. Hepimiz biliyoruz, Recep Tayyip Erdoğan milletine sevdalı, Sivas'a sevdalı. Hepiniz Cumhurbaşkanımızı bekliyordunuz. Sizlere hizmetkar olabilmek için küçücük bir ara vermesi gerekiyordu. Kırıkkale ve Yozgat'tan olduğu gibi Sivas'tan öyle bir ses verelim ki Cumhurbaşkanımıza moral olsun. Ankara'dan trene bindik. Önce Kırıkkale istasyonunda oradaki vatandaşlarımızla bu sevinci paylaştık. Ardından Yozgat'taki kardeşlerimizle bu mutluluğu paylaştık. Şimdi de sizle bu mutluluğu paylaşıyoruz. Hızlı tren hattının Sivas’ımıza ve tüm şehirlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu müjdeyi Sivas'tan sizinle paylaşmak isterim. Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattından mayıs ayına kadar gidiş ve dönüşten hiçbir ücret alınmayacak. Cumhurbaşkanımızın hediyesi. Sivas'tan Ankara'ya 2 saatte, İstanbul'a ise 6 saatte gidilebilecek hem de muhteşem bir konforla. Sivas bu raylı sistem devriminin tam da merkezinde yer alan bir şehrimiz. Şimdi birileri çıkmış hatta burada belediye başkanlığı da yapmış biri çıkmış, Sivas'ın böyle bir trene ihtiyacı olmadığını, Sivas'a zarar vereceğini söylemiş. Hep söylüyoruz ya onların gözleri var görmezler. Bu CHP trenine takılıp giden kafaları da ciddiye almıyoruz. Sivas'tan çıkıp Sivas'a ihanet edenleri sizin takdirinize bırakıyoruz."

'Petrol üretimimizi 2 katına çıkarıyoruz'

"Bir adım daha atıyor, demir yolu araçlarının en önemli parçalarından bujinin üretimini yapacak fabrikayı da Sivas'ta açıyoruz. Karayollarının kavşak noktası Sivas'ı eğitimiyle, sağlığı ile, sanayisi ile, tarımıyla geliştirmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Sivas'a ve ilçelerinin çoğuna doğal gaz getirdik. Kendi gazımızın devreye girmesi ile bu konuda elimiz hamd olsun daha da rahatladı. Birileri görmese, inanamasa, kendi mühendisine güvenemese bile. Biz inanıyoruz. Yerli ve milli insanımıza inanıyoruz. İlk ay ısınma dahil konutlardaki tüm doğal gazı ücretsiz yaptık. Bir aile ve gençlik bankası kurma kararı da aldık. Bu banka ile aile kurumunun güçlendirilmesi ile ilgili finansmanı karşılıyor olacağız. Sivaslı gencimiz evlenmek istediği zaman gidecek, 2 yıl ödemesiz olarak 150 bin TL kredisini alacak, düğününü yapacak. Kendi işini yapmak isteyen gençlerimiz kaynağı yanlarında bulacak. Petrol üretimimizi 2 katına çıkarıyoruz. Yeni müjdeler ile bu oranı daha da artıracağız. Müjdeler dün terörün merkezi olan yerlerden geliyor. Yeni müjdeler ile geleceğiz, terörün başını eze eze geleceğiz. Bu sayede mazot fiyatlarında istediğimiz seviyelere kavuşacağız."

Eser ve hizmet siyasetinin devam etmesi için 14 Mayıs çok önemli. Şimdi buradan Sivas'tan öyle bir ses verin ki ülkemizin dört bir yanından duymayan kalmasın. Sivas 14 Mayıs'ta çocuklarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz?

'Kılıçdaroğlu ve avenesinin tek bir ortak noktaları var'

"İstismar etmedik değer, kullanmadık araç bırakmıyorlar. Kim? Kılıçdaroğlu ve avenesi. Tek bir ortak noktaları var. Oda Recep Tayyip Erdoğan'a olan düşmanlıkları. Masadan kalkanı da 24 saatte geri oturttular. Düşmanlıkları bize de değil, bizim yarattığımız yerli ve milli değerlere. HDP üzerinden ne söz verdilerse, şimdi de Yeşil Sol Parti diyorlar, milleti aldatacaklarını sanıyorlar. Benim vatandaşım Yeşil Sol Parti'nin HDP olduğunu bilmiyor mu? Onunla iş tutanının Kılıçdaroğlu olduğunu bilmiyor mu? Amerika'daki benzincide kime ne söz verdilerse tüm FETÖ mensupları bunların davullarını çalıyor. Onlar başkalarına güvenmeye kendi mandacı zihniyetleri çerçevesinde kime güvenirlerse güvensinler. Biz milletimize güveniyoruz. Bazıları var ki ömür boyunca biriktirdiklerini kumar masasına meze etmekten çekinmiyorlar. Kumar masası diye biz demiyoruz kendileri diyor, Akşener diyor... Şu anda kendilerini düşürdükleri içler acısı duruma üzülmeden edemiyoruz. Cumhur İttifakı olarak biz ülkemizin birliği, beraberliği için, Türkiye Yüzyılı için hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Dünyamızda yaşanan krizlerden ülkemizi nasıl koruyacaklarına dair bir planları var mı? Ağzından bir hayırlı olsun sözü dökülmeyen tek bir muhalefet bizde. Hadi köprüleri tünelleri yıkmaya çalışmalarını anladık, peki ailemizden, çocuklarımızdan ne istiyorlar? Onu bilmiyoruz. 14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yapmalıyız."

'Hayat pahalılığının büyük bir sıkıntı olduğunu biliyoruz'

"Hayat pahalılığının büyük bir sıkıntı olduğunu biliyoruz. Enflasyonu tek hanelere indirmek Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde boynumuzun borcudur. Yollar köprüleri yaptık, üzerinden Türkiye'nin otomobili Togg'u geçirdik. Yine mavi vatandan kendi doğal gazımızı çıkardık. Bunlar inanmak, görmek istemiyorlar. Görmesinler, inanmasınlar. Bizim sözümüz onlara değil. Eğer yazılımınızla, üretiminizle, teknolojide söz sahibi değilseniz ne tarımı ne ticari istediğiniz seviyeye çıkarabilirsiniz. Terör örgütlerinin oyuncağı haline gelirsiniz. Eğer birisi size bunları yapmadan para vereceğini söylüyorsa, emin olun geleceğimizi çok büyük tehlike altına atıyor demektir."