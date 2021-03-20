Fırsatçı müteahhit mercek altında

Son dönemde Avcılar’da yeniden gündeme gelen fırsatçı müteahhit şikayetleri mercek altında. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı zaten gelen her şikayeti dikkate alıyor. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de, münferit olayların ilçede dönüşümün önüne geçmesine izin vermeyeceklerini, takipte olacaklarını söyledi.

Gerek kredi desteği gerekse KDV ve vergi harçları gibi birçok kolaylık kentsel dönüşümün önünü açtı. Ancak gecesini gündüzüne katarak çalışma yürüten devletin bu çabasını hiçe sayan dönüşüm fırsatçıları gönüllülük esasını hiçe saymaya devam ediyor. Türkiye’nin birçok yerinde özellikle de İstanbul’da benzer sorunlarla sıkça karşılaşmak mümkün. Son dönemde şikayetlerin en çok arttığı ilçe Avcılar olarak dikkat çekiyor. Yakından takip ettiğim Avcılar’da bazı uyanık müteahhitlerin nasıl gönüllülük esasını bir kenara bırakıp kat maliklerinden biri ile yol aldığına ve binaları riskli yapı haline dönüştürdüğüne şahit oldum. Konuyu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerine de ilettim.

HAKSIZLIĞA İZİN YOK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı zaten gelen her türlü şikayeti tek tek inceliyor ve haksızlığa izin vermiyor. Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli de siyaset üstü bir konu olan ve bakanlığın yoğun mesai harcadığı kentsel dönüşümde uyanık müteahhitlere geçit vermeyeceklerini söyledi. İlçede başarılı bir kentsel dönüşüm çalışması yürüttüklerine dikkat çeken Hançerli, gönüllülük ilkesine önem verdiklerini aktarı.

ŞİKAYETLER İNCELENİYOR

Bu tür münferit olayların ilçedeki dönüşüme ket vurmasına izin vermeyeceklerini belirten Hançerli, “Her itirazı titizlikle inceliyoruz. Riskli Yapı raporları bakanlığın yetkilendirdiği lisanslı şirketler aracılığı ile yapılıyor. Çıkan raporlarda bina riskli ise buna itirazı çok doğru bulmuyorum. Ancak gönüllülük esası olmadan bir müteahhidin bu tür bir yola başvurması hiç hoş olmamış ve etik değil. Güvenin olmadığı yerde ot bitmez. Güvenin olmadığı yerde dönüşümü gerçekleştiremeyiz. Görüşmek isteyen her vatandaşla bizzat ben görüşüyorum. Şikayetlerin yoğun olduğu müteahhitlerin ilçemizde iş alması mümkün değil. Malikler de biz de buna izin vermeyiz. Bunun için sistemimizi de kurduk. Ancak yaşamdan daha değerli hiçbir şey yok. Tüm çabamız deprem gerçekleşmeden önlem almak" dedi.

MÜTEAHHİTLERİ SÜZGEÇTEN GEÇİRİYOR

İlçede şu ana kadar kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında toplam bin 325adet bina yer alıyor. Bu 12 bin 105 konuta tekabül ediyor. Bunun 8 bini son birkaç yılda kentsel dönüşüme girdi. Avbel ismiyle hizmet veren ve belediye bünyesinde kurulan şirkette ise vatandaşlara dönüşüm ile ilgili her türlü bilgi aktarılıyor. Belediyenin süzgecinden geçmiş Avcılarda hizmet yapan inşaat firmaların listesine de bu şirket aracılığı ile ulaşmak mümkün.

Binada artı bir kat oluşmadığı durumlarda ortalama metrekare fiyatının yaklaşık 2 bin lira olduğunu belirten Hançerli, bu rakamın müteahhide bağımsız birim kalması durumunda aşağıya çekilebildiğini aktardı.

İTİRAZ HAKKI VAR

İlçede halihazırda 421 adet itiraz başvurusu bulunuyor. Uzlaştırılan parsel sayısı ise 382. İtirazlar bina riskli yapı ilan edilip tapuya işlendikten ve kat malikine tebliğ edildikten sonraki 15 gün içerisinde gerçekleşiyor. Bakanlık itiraza red ederse bina en geç 100 gün içinde yıkılıyor. Kat maliklerinin kesinleşen karara karşı mahkeme yolu da açık. Yürütmeyi durdurma kararlarıyla yıkımın önüne geçilebilir. Yargı da haksız ve yanlış bir rapor var ise farklı kararlar verebiliyor. Bu durumda başka bir malik de başka bir şirketten karot aldırıp itiraza konu edebiliyor. Ancak uzmanlar binasından emin olmadan sırf yıktırmamak için yapılan bu tür çabaların sistemi tıkayacağı uyarısında bulunuyor.