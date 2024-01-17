Fırlatma yarına ertelendi!

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu olan Alper Gezeravcı'nın üyesi olduğu Ax-3 misyonunun, perşembeyi cumaya bağlayan gece 00.49'da fırlatılacağı açıklandı.

Yolculuğun, uzay aracının son kontrollerinin henüz tamamlanmadığı gerekçesiyle ertelendiği bildirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Fatih Mehmet Kacır'da konuyla ilgili açıklamada bulundu. Kacır, "Hedeflenen yeni fırlatma zamanı 19 Ocak Türkiye saatiyle 00.49 olarak belirlendi. Bu sürede teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Gezeravcı'nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.