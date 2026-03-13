AjansHaber Gündem Tokat'ta 5,5 büyüklüğünde deprem: Eğitime bir gün ara verildi

Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem: Eğitime bir gün ara verildi

Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 03.35'te 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 03.35'te merkez üssü Tokat'ın Niksar ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin 6,37 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Deprem, Tokat'ın yanı sıra Samsun, Çorum, Amasya, Sinop ve çevre illerde de hissedildi.

“Deprem sonrası olumsuz ihbar bulunmadı”

İçişleri Bakan Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Niksar'da saat 03.35'te meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma ilişkin ihbar bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.”

“Hasar tespit çalışmaları gerçekleştirilecek”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmediğini açıkladı.

Kurum, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tokat Niksar’da meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk olmamakla birlikte; İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada, ihbarlar doğrultusunda hasar tespit çalışmalarını gerçekleştirecek. Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.”

“Olumsuz bir durum bulunmamaktadır”

Tokat Valiliği deprem sonrası sosyal medya üzerinde açıklama yaptı. Valilik'ten yapılan açıklamada; "Niksar merkezli meydana gelen ve civar illerimizde de hissedilen 5,5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem sonrası an itibariyle olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Gelişmeler ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Allah milletimizi, memleketimizi her türlü afetten korusun." ifadelerine yer verildi.

“Eğitime bir gün ara verildi”

Valilikten yapılan açıklamada, deprem nedeniyle Tokat merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 13 Mart Cuma günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

 

 

 

 

 

