AjansHaber Videolar Gündem Beşiktaş’ta seyir halindeki metrobüste yangın çıktı

İstanbul’da sabah saatlerinde bir metrobüste çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı. Beşiktaş ilçesinde meydana gelen olayda metrobüsün motor bölümünde çıkan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Zincirlikuyu–Söğütlüçeşme hattında yolcu taşıyan metrobüs, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine yaklaştığı sırada motor kısmından duman çıkarmaya başladı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarında durdurarak kapıları açtı ve yolcuların hızlı bir şekilde araçtan inmesini sağladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekipler bölgeye ulaştıktan sonra çevrede güvenlik önlemleri alırken, yangına kısa sürede müdahale edildi.

Metrobüste bulunan yolcuların başka bir araca yönlendirildiği ve seferlerin kontrollü şekilde devam ettiği öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu metrobüsün arka bölümünde etkili olan yangın tamamen söndürülürken olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.


 

