FETÖ hükümlüsü eski albay Tekirdağ'da yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve yakalanmalarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski albay T.K'nin kentte bulunduğunu belirledi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenen T.K'yı ilçede yakaladı.

Hükümlü T.K., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.