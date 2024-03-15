Fenerbahçe'nin çeyrek final rakibi belli oldu!

Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi Olympiacos oldu. Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olimpiakos'u elemesi halinde yarı finaldeki rakibi Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibi olacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçta rakibini 3-0 yenmiş, sahasında ise 1-0 mağlup olmasına rağmen adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli takımın çeyrek finalde eşleştiği rakibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Konferans Ligi çeyrek finalinde maçlar 11-18 Nisan tarihlerinde oynanacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Club Brugge - PAOK

Olympiakos - Fenerbahçe

Aston Villa - Lille

Viktoria Plzen - Fiorentina

Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'u elemesi durumunda yarı finalde Aston Villa - Lille turunun galibiyle karşılaşacak.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Aston Villa - Lille / Olympiakos - Fenerbahçe

Viktoria Plzen - Fiorentina / Club Brugge - PAOK