AjansHaber.com.tr Spor Fenerbahçe'nin çeyrek final rakibi belli oldu!

Fenerbahçe'nin çeyrek final rakibi belli oldu!

Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi Olympiacos oldu. Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olimpiakos'u elemesi halinde yarı finaldeki rakibi Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibi olacak

Fenerbahçe'nin Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalindeki rakibi Olympiacos oldu. Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olimpiakos'u elemesi halinde yarı finaldeki rakibi Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibi olacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçta rakibini 3-0 yenmiş, sahasında ise 1-0 mağlup olmasına rağmen adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli takımın çeyrek finalde eşleştiği rakibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Konferans Ligi çeyrek finalinde maçlar 11-18 Nisan tarihlerinde oynanacak.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Club Brugge - PAOK

Olympiakos - Fenerbahçe

Aston Villa - Lille

Viktoria Plzen - Fiorentina

Fenerbahçe, Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos'u elemesi durumunda yarı finalde Aston Villa - Lille turunun galibiyle karşılaşacak.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Aston Villa - Lille / Olympiakos - Fenerbahçe

Viktoria Plzen - Fiorentina / Club Brugge - PAOK

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe, Avrupa'da çeyrek final için sahada!
Trendyol Süper Lig'de 30. hafta yarın başlıyor!
Derbinin hakemi beli oldu!
Fenerbahçe Konferans Ligi'nde çeyrek finalde
PFDK'dan 3 büyüklere para cezası!
NBA play-off’ta ilk takım Boston Celtics!
Rekortmen Dede, Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor!