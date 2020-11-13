Ermenistan ordusu çekildikleri bölgeleri ateşe vermeye başladı

Ermenistan’ın, yapılan anlaşma gereği Dağlık Karabağ’da boşaltacağı bölgelerdeki evler Ermeni ordusu tarafından yakılıyor.

Azerbaycan'ın Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ'daki topraklarını savaş meydanında bir bir kazanmasının ardından Ermenistan teslim oldu. Mağlubiyeti itiraf eden Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın imzaladığı teslimiyet anlaşmasına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından canlı yayında imzalandı. Anlaşma gereği Karabağ'da Rusya ve Türkiye barışın korunması için ortak çalışacak.