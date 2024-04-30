AjansHaber.com.tr Gündem Erkek öğrenciler etek giyip peçe taktı!

Erkek öğrenciler etek giyip peçe taktı: Soruşturma başlatıldı

Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilkokulda düzenlenen programda bir filmdeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrencinin etek giyip peçe takarak oynamasıyla ilgili, okul yönetimi ve öğretmenler hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilkokulda düzenlenen programda bir filmdeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrencinin etek giyip peçe takarak oynamasıyla ilgili, okul yönetimi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.

 Reşadiye ilçesi Bereketli beldesindeki Bereketli İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen kutlama programında, ‘Hababam Sınıfı Sınıfta kaldı' filmindeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrenci etek giyip, peçe takarak oynadı.

Program sonrası görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul idaresi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
1 Mayıs'ta İstanbul'da hangi yollar kapalı?
Korhan Berzeg için yapılan DNA testi sonuçlandı
İzmir Kemeraltı Çarşısı'nda yangın
Tekel bayilerden BAT grubu sigaralara boykot!
İYİ Parti'de seçim 3. tura kaldı!
Milli boksör Samet Gümüş Avrupa şampiyonu oldu
İYİ Parti'nin yeni Genel Başkanı belli oldu!