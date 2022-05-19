Elazığ'da Eren Abluka-11 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin Operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Elazığ'da Eren Abluka-11(Elazığ-Başak) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 514 personel 37 operasyonel tim görev aldı.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği kaydedildi.