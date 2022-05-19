AjansHaber.com.tr Gündem Eren Abluka-11 Operasyonu başlatıldı

Elazığ'da Eren Abluka-11 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Elazığ'da 514 personelin katılımıyla "Eren Abluka-11 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Elazığ'da Eren Abluka-11(Elazığ-Başak) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Rıstam Çetin Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 514 personel 37 operasyonel tim görev aldı.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği kaydedildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Soylu'dan, Kaftancıoğlu'nun çağrısına tepki
İstanbul merkezli 5 ilde rüşvet operasyonu
Bakan Soylu: Bir baron daha gözaltında
Mahmutyazıcıoğlu davasında istenen cezalar
Tokat'ta feci kaza! 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'ye gitti
2 ülke NATO'ya resmi üyelik başvurularını yaptı.