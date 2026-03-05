Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Allah'ın izniyle Türkiye bu bölgesel türbülanstan da başarıyla çıkacaktır”

GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınır güvenliğinden taviz verilmeyeceğini belirterek, akaryakıt fiyatlarını dengelemek için Eşel Mobil sisteminin devreye alındığını duyurdu.

Yayınlama Tarihi:
Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen iftar programında hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bölgesel gerilimlere ve Türkiye'nin güvenlik politikalarına dair önemli mesajlar verdi. Erdoğan, dünyadaki çatışmaların endişe verici boyuta ulaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Dünyamız yakın tarihte eşi benzeri görülmemiş günler yaşıyor. Savaş ve sıcak çatışmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Ne yazık ki başta batı dünyası olmak üzere uluslararası toplum, bütün bu olanları bir kez daha sadece izlemekle yetiniyor. Komşumuz İran'a yönelik hava saldırılarıyla bölgesel gerilim, ürkütücü bir boyut kazandı. Aralarında masum çocukların olduğu yüzlerce sivil hayatını kaybetti. İran'ın bölgedeki diğer ülkelere gönderdiği füzeler ve kamikaze İHA’lar ise ateşin çok daha büyük bir alana yayılma riskini ortaya çıkardı."

Akaryakıtta eşel mobil sistemi devrede

Jeopolitik krizlerin piyasalara yansımasını engellemek için yeni bir adım attıklarını açıklayan Erdoğan, akaryakıt fiyatlarında Eşel Mobil sisteminin uygulanacağını belirtti:

"Hürmüz boğazının kapatıldığının açıklanması ile birlikte petrol ve doğalgaz fiyatlarında yüzde 20'lere varan artışlar oldu. Biz de akaryakıt fiyatlarında bu jeopolitik gelişmelerin, kaynaklı artışların önüne geçmek amacıyla Eşel Mobil" sistemini devreye aldık. Buna göre; benzin, motorin ve LPG'nin fiyatı artarsa artış tutarının yüzde 75'ine kadarı bu ürünlerin ÖTV'sinin indirilmesi suretiyle uygulanacak. Yani bu ürünlerdeki fiyat artışının 10 lira olması halinde bu tutarın sadece 2,5 lirası tabelaya yansıyacak, geri kalan 7,5 lira vergiden karşılanacak. Böylece hem akaryakıt fiyatları bahane ile fırsatçıların piyasayı bozmasını engellemiş hem de petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki dalgalanma dinene kadar devlet olarak vatandaşımızın yükünü paylaşmış olacağız."

Sınır ve hava sahası güvenliği konusundaki tavizsiz tutumu yineleyen Erdoğan, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Ekonomiden ticarete, güvenlikten turizme ve tarıma geniş bir alanda menfi yansımaları olan tüm bu gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Bilhassa hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliğinin sağlanmasında en küçük bir ihmal ve tereddüt göstermiyoruz. Ülkemizin güvenliğine yönelik bir riskin ortaya çıkması durumunda ise müttefiklerimizle koordinasyon halinde bütün önlemleri titizlikle alıyoruz. Dünkü hadisede hassasiyetimizi çok açık ve net gösterdik. Benzer bir olayın tekerrür etmemesi için de gerekli ikazlarda bulunduk. Türkiye'nin dostluğunun, kadri kıymetinin bilinmesinin önemine dikkat çektik. Ülke ve millet olarak ilk günden beri barış için verdiğimiz mücadele apaçık ortadayken hiç kimse komşuluk ve kardeşlik hukukunu zedeleyen hatalı bir tavır içinde olmamalıdır."

#Gündem / 29 Mart 2026
#Gündem / 29 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Gündem
Gündem
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.