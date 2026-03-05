Dışişleri Bakanlığından Nahçıvan'a yönelik İHA saldırısına sert kınama

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 5 Mart tarihinde Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti sınırları içerisinde gerçekleşen insansız hava aracı (İHA) saldırıları değerlendirildi. Söz konusu saldırgan eylemlerin bölge genelindeki huzur ve istikrarı doğrudan tehdit ettiğine dikkat çekildi.

"Saldırılara bir an önce son verilmeli"

Bakanlık, tırmanan gerilime karşı net bir duruş sergileyerek şu ifadeleri kamuoyuyla paylaştı:

"Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne bugün (5 Mart) gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bölgede üçüncü ülkeleri hedef alan ve savaşın yayılması riskini artıran saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."

Türkiye'den Bakü'ye tam destek mesajı

Açıklamanın devamında, Türkiye'nin Azerbaycan ile kurduğu stratejik iş birliğine ve kardeşlik hukukuna vurgu yapıldı.

Türkiye'nin her türlü şart altında Azerbaycan’ın haklı davasını desteklemeye devam edeceğinin altı çizilerek, "Türkiye, her zaman olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan’ın yanında durmaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.