İran'dan Nahçıvan iddialarına yanıt

Azerbaycan topraklarında bulunan Nahçıvan'a yönelik gerçekleştiği öne sürülen insansız hava aracı saldırılarıyla ilgili Tahran yönetiminden açıklama geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Garibabadi, Nahçıvan’da bir havalimanı binasının da dahil olduğu noktalara İran İHA’larının isabet ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

Komşuluk vurgusu yapıldı

Bölgesel gerilimi düşürmeyi hedefleyen açıklamalarında Garibabadi, Tahran'ın stratejisine dikkat çekerek, "İran İslam Cumhuriyeti Azerbaycan Cumhuriyeti’ni hedef almamıştır. Komşu ülkelerimizi hedef almıyoruz" dedi.

Savunma stratejisi açıklandı

İran'ın askeri doktrinine değinen Bakan Yardımcısı, ülkesinin politikasının sınırlarını netleştirdi. Garibabadi, İran'ın yalnızca kendisine yönelik tehdit oluşturan ve düşman faaliyetleri için kullanılan askeri noktaları hedef aldığını belirterek, "Bu üsler arasında ABD ve İsrail’e ait olanların da bulunduğunu" ifade etti.