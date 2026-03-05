AjansHaber Dünya ABD'de Trump'a suikast planlamakla suçlanan sanık, emri İran'dan aldığını iddia etti

ABD'de Trump'a suikast planlamakla suçlanan sanık, emri İran'dan aldığını iddia etti

ABD'de aralarında Başkan Donald Trump'ın da bulunduğu birkaç siyasetçiye yönelik suikast planlamakla suçlanan Pakistanlı sanık Asif Merchant, planın İran Devrim Muhafızları ile bağlantılı kişilerce hazırlandığını ileri sürdü.

ABD'de Trump'a suikast planlamakla suçlanan sanık, emri İran'dan aldığını iddia etti

Washington Post gazetesinin haberine göre, New York'un Brooklyn bölgesindeki federal mahkemede terör ve kiralık katil tutma suçlamalarıyla yargılanan Merchant, duruşmadaki ifadesinde, ABD'li siyasetçileri hedef alan suikast planını hazırlamak için İran Devrim Muhafızları bağlantılı kişilerle çalıştığını söyledi.

İran'daki ailesinin güvenliği için plana katılmak zorunda kaldığını savunan Merchant, kendisine verilen görevin kiralık katiller tutulmasını, bazı belgelerin ele geçirilmesini ve protesto düzenlenmesini içerdiğini aktardı. Merchant, kendisiyle temas kuranların hedef olarak Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden ve ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin isimlerini verdiğini ifade etti.

ABD Adalet Bakanlığı, 7 Ağustos 2024'te, İran ile bağlantılı olduğu iddia edilen Asif Merchant'ın ABD topraklarında siyasi suikastlar gerçekleştirmeyi planlamakla suçlandığını bildirmişti.


 

