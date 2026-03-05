Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü

GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü.

Yayınlama Tarihi:
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye-Malezya iş birliğinin her alanda mükemmel seviyede seyrettiğini, ilişkileri daha da geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.

"Diplomasinin devreye alınması için çalışıyoruz"

Erdoğan, İran’da başlayan ve bölgemizi içine alan çatışma ortamının Türkiye tarafından yakından takip edildiğini, çatışmaların uzamasının bölgeyi daha zorlu süreçlere sokabileceğini, Türkiye’nin diplomasinin yeniden devreye alınması için çalıştığını, liderlerle barış odaklı temaslarının süreceğini ifade etti.

İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
#Gündem / 29 Mart 2026
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
"Kolay para" vaadiyle hesap kiralayanlar, ciddi hukuki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir
#Gündem / 29 Mart 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
İçişleri Bakanlığı "sarı" kodlu uyarı yaptı: Sel, su baskını ve rüzgara dikkat
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
Bakan Güler, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
“Hakikatin sesini duyurmak isteyenlerin yaptığı haberler manipüle ediliyor”
“Hakikatin sesini duyurmak isteyenlerin yaptığı haberler manipüle ediliyor”
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı”
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “Netanyahu, Amerikalıların hayatlarıyla kumar oynadı”
Dünya
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
Gündem
Sakarya'da deniz kıyısında insansız hava aracı parçaları bulundu
Sakarya'da deniz kıyısında insansız hava aracı parçaları bulundu
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi için ilk görüşme haftaya yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.