GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
Lübnanlı uzmana göre, İsrail'in hedefi Lübnan'da stratejik noktaları ele geçirmek

Lübnanlı askeri uzman Cabir, İsrail’in mevcut aşamada Lübnan'a kapsamlı bir işgal gerçekleştirme ihtimalinin düşük olduğunu belirterek, Lübnan'ın güneyine yönelik ilerleyişinin arkasında taktiksel hedeflerin bulunduğu değerlendirmesini yaptı.

Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Lübnanlı emekli Tuğgeneral Hişam Cabir, AA muhabirine Lübnan'ın güneyindeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan'ın güneyinde yaşananların "tam ölçekli bir işgal değil, bir sızma girişimi" olduğunu söyleyen Cabir, İsrail'in savaşın tırmanması, caydırıcılığın zayıflaması ve sınır köylerinin sakinlerinden boşaltılması gibi mevcut koşullardan yararlanarak sahadaki belirli hedefleri gerçekleştirmeye çalışabileceğini belirtti.

Cabir, İsrail’in bu ihlalleriyle "güvenlik çıkarlarına hizmet edecek şekilde güney sınırını yeniden düzenlemeyi" amaçladığını, ayrıca bölgenin coğrafyasının Lübnan tarafına Filistin sınır bölgeleri üzerinde "ateş kontrolü açısından stratejik bir avantaj" sağladığını ifade etti.

Ayrıca güney sınırının yaklaşık yüzde 60’ının veya daha fazlasının Lübnan toprakları içindeki yüksek bölgelerde bulunduğuna işaret eden Cabir, bunun Lübnan tarafına önceki çatışmalar sırasında doğrudan ateş açma ve İsrail güçlerini yakından izleme imkanı sağladığını belirtti.

Askeri uzman, "İsrail'in taktiksel hedefinin Yukarı Celile'ye doğrudan ateş açılmasını önleme bahanesiyle, halihazırda kontrolü altında bulunan beş noktaya ek olarak sınıra yakın stratejik tepeleri ve noktaları işgal etmek" olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca askeri maliyet göz önüne alındığında geniş çaplı bir işgalden söz etmenin "henüz erken" olduğunu kaydeden Cabir, İsrail'in büyük bir genişleme olmaksızın, şu aşamada sınırlı derinlikte bir "tampon bölge" oluşturulmasına odaklanmasının beklendiğini belirtti.

Herhangi yeni bir işgalin kalıcı hale gelmesinin, ileride İsrail güçlerinin bölgeden çıkarılmasını daha da zorlaştıracağı uyarısında bulunan Cabir, işgalin sürmesinin, Lübnan’da Litani Nehri’nin güneyinde yerel bir direniş oluşmasına ve nehrin kuzeyinde bulunan savaşçıların güneye geçmesine yol açabileceğini kaydetti.

Cabir, "sahada yeni bir fiili durumun oluşmasını engellemenin diplomatik çaba ve Lübnan içindeki tutumun birleştirilmesini gerektirdiğini" vurgulayarak, "stratejik noktaların işgal edilmesine izin verilmesinin ileride değiştirilmesi zor yeni bir güvenlik dengesi yaratabileceği" konusunda uyardı.

Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Gündem
Gündem
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.