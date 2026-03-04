İspanya’dan ABD’nin İran operasyonlarına üs kısıtlaması ve ticari kriz

İspanya hükümeti, İran'a yönelik operasyonlarda topraklarındaki askeri üslerin kullanımına izin vermedi. ABD Başkanı Trump, karara tepki olarak İspanya'ya yönelik ticari yaptırımları gündeme getirdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümetin uluslararası hukuk ve savaş karşıtı tutumu gereği İran'a yönelik askeri operasyonlara destek vermeyeceklerini açıkladı. Savunma Bakanı Margarita Robles, Rota ve Moron de la Frontera üslerinin ABD operasyonlarına kapalı olduğunu teyit etti. Bu kapsamda 1 Mart gecesi, aralarında 11 yakıt ikmal uçağının da bulunduğu 15 ABD hava aracı İspanyol üslerinden ayrılarak Avrupa’daki diğer merkezlere intikal ettirildi.

Trump'tan ambargo tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, İspanya'nın tutumunu "çok kötü bir davranış" olarak nitelendirdi. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile yaptığı görüşmede Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent'e İspanya ile yürütülen tüm ticari anlaşmaların iptal edilmesi ve ticaretin durdurulması talimatını verdiğini belirtti. Şansölye Merz ise Avrupa Birliği'nin ortak tutumunu vurgulayarak, İspanya'nın ticari anlaşmalardan tek taraflı çıkarılamayacağını ifade etti.

İran'dan FIFA'ya başvuru: “Maçlarımız Meksika'ya taşınsın”
İran'dan FIFA'ya başvuru: “Maçlarımız Meksika'ya taşınsın”
#Spor / 17 Mart 2026
İran: “Savaşı siz başlattınız, biz bitireceğiz"
İran: “Savaşı siz başlattınız, biz bitireceğiz"
#Dünya / 17 Mart 2026
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
Gündem
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
