İspanya’dan ABD’nin İran operasyonlarına üs kısıtlaması ve ticari kriz

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümetin uluslararası hukuk ve savaş karşıtı tutumu gereği İran'a yönelik askeri operasyonlara destek vermeyeceklerini açıkladı. Savunma Bakanı Margarita Robles, Rota ve Moron de la Frontera üslerinin ABD operasyonlarına kapalı olduğunu teyit etti. Bu kapsamda 1 Mart gecesi, aralarında 11 yakıt ikmal uçağının da bulunduğu 15 ABD hava aracı İspanyol üslerinden ayrılarak Avrupa’daki diğer merkezlere intikal ettirildi.

Trump'tan ambargo tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, İspanya'nın tutumunu "çok kötü bir davranış" olarak nitelendirdi. Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile yaptığı görüşmede Trump, Hazine Bakanı Scott Bessent'e İspanya ile yürütülen tüm ticari anlaşmaların iptal edilmesi ve ticaretin durdurulması talimatını verdiğini belirtti. Şansölye Merz ise Avrupa Birliği'nin ortak tutumunu vurgulayarak, İspanya'nın ticari anlaşmalardan tek taraflı çıkarılamayacağını ifade etti.