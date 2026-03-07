AjansHaber Dünya İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Bize saldırı gelmediği sürece komşu ülkelerin vurulmaması kararı alındı”

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Bize saldırı gelmediği sürece komşu ülkelerin vurulmaması kararı alındı”

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Geçici Liderlik Konseyi'nde alınan karara göre İran’a saldırı olmadığı sürece komşu ülkelere yönelik saldırı ve füze atışı yapılmayacağını duyurdu.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: “Bize saldırı gelmediği sürece komşu ülkelerin vurulmaması kararı alındı”

Mesud Pezeşkiyan, devlet televizyonunda yayımlanan konuşmasında ülkesinin güvenlik politikasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, ABD ve İsrail saldırılarında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, sivillerin, yetkililerin ve öğrencilerin hayatını kaybettiğine işaret eden Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı ülkelerini savunduklarını ifade etti.

"Saldırıya uğrayan komşu ülkelerden özür diliyorum"

İran'ın misillemelerinde bazı komşu ülkelerdeki ABD üslerine ve hedeflerine saldırılara dair Pezeşkiyan, şu ifadeleri kullandı:

"Saldırıya uğrayan komşu ülkelerden özür diliyorum. Liderimiz, komutanlarımız ve öğrencilerimiz düşmanın acımasız saldırısı nedeniyle hayatlarını kaybetti. Silahlı Kuvvetlerimiz, topraklarımızı onur ve güçle savunmak için gerekeni yaptılar. Komşu ülkelere saldırma niyetimiz yok. Onlar kardeşlerimiz ve onlarla el ele verip barış ve huzur sağlamaya çalışıyoruz."

İran lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinden sonra Anayasa'ya göre kurulan Geçici Liderlik Konseyi'nde bu yönde alınan kararı anlatan Pezeşkiyan, "Dün, Geçici Liderlik Konseyi'nde, onlardan bize saldırı gelmediği müddetçe komşu ülkelerin hedef alınmaması ve füze fırlatılmaması kararı alındı." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelttiği "koşulsuz teslimiyet" söylemine ilişkin ise Pezeşkiyan, "İran'ın koşulsuz teslim olması fikri, mezara kadar taşıyacakları bir hayaldir." dedi.

İran Genelkurmay Başkanlığı: “ABD ve İsrail'e yer ve tesis sağlamayan ülkeleri hedef almayacağız”

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD ve İsrail'e tesis ve alan sağlamayan hiçbir bölgenin hedef alınmadığını ve bundan sonra da alınmayacağını belirterek, "ABD ve Siyonist rejime darbeler devam edecek."dedi.


 

İran'da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
İran’da dini liderlik: Devrimden bugüne üç figürün izleri
BM Genel Sekreteri Guterres’den kritik uyarı: “ABD-İsrail-İran savaşı kontrolden çıktı”
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'den vatandaşlarına küresel çapta güvenlik uyarısı
ABD'de, Trump yönetimine karşı "Krallara Hayır" protestosu düzenlendi
İran Kızılayı: "66 çocuk yaşamını yitirdi"
İran Kızılayı: “66 çocuk yaşamını yitirdi”
Hürmüz Boğazı çevresinde binden fazla gemi mahsur kaldı
İran’dan ABD’ye kara harekâtı uyarısı: “Çok ağır bedel olur”
MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
NATO’dan 2026 Ankara Zirvesi için geri sayım mesajı
Hürmüz Boğazı'ndan iki günde 7 gemi geçti
