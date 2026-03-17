Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul’dan ABD’ye “Hürmüz Boğazı” yanıtı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Berlin'de yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Alman Bakan Wadephul, son küresel gelişmelere dikkat çekerek Avrupalılar arasındaki iş birliğinin ne kadar gerekli olduğuna vurgulayarak, "Avrupalılar ve güçlü bir Avrupa Birliği olarak mevcut zorluklara karşı koyabiliriz. Orta Doğu'daki kriz bunu bize çok net bir şekilde gösteriyor. Güvenlik, rekabet gücü, ticaret, enerji, göç veya silahlanma gibi konularda sadece Avrupa Birliği olarak dünya çapında en üst düzeyde rol oynayabiliriz." dedi.

“İran’ın nükleer ve füze programlarını sonlandırmasını talep ediyoruz”

İran'daki savaşa değinen Wadephul, "İran'ın nükleer ve füze programının denetlenmesini ve sonlandırılmasını talep ediyoruz. Doğu Akdeniz'de ve NATO ittifak bölgesinde istikrar ortak çıkarımızdır. İran tehdit oluşturuyor. İran sadece komşularını değil tüm bölgeyi tehdit ediyor ve bu tehdidin etkileri şimdiden tüm dünyada hissediliyor ve bu durum deniz taşımacılığının güvenliği, dünya ticareti ve tedarik zincirleri üzerinde sonuçlar doğuruyor ve bizi doğrudan etkiliyor." dedi.

"Hürmüz Boğazı mümkün olan en kısa sürede yeniden geçilebilir hale gelmelidir"

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Hürmüz Boğazındaki ticaret gemilerini korumak için bağımsız bir Avrupa askeri misyonu kurulmasını önerisini reddederek, "Hürmüz Boğazı mümkün olan en kısa sürede yeniden geçilebilir hale gelmelidir. Bu savaşın bir an önce sona ermesi gerekir. Basra Körfezi üzerinden sadece petrol ve gaz değil, dünya çapında ihtiyaç duyulan diğer ürünler de nakledilmektedir. Birleşmiş Milletler bunun dünya çapında gıda güvenliği üzerinde yıkıcı etkileri olacağı konusunda uyarıda bulunmaktadır. Körfez ülkelerinden sevkiyatların kalıcı olarak kesilmesi halinde, kötü hasat, kıtlık ve gıda sıkıntısı tehdidiyle karşı karşıya kalınacağı belirtilmektedir." ifadelerinde bulundu.

Wadephul, "Mevcut durumda Hürmüz Boğazından güvenli bir geçişin mümkün olmadığı gerçeğini kabul etmek gerekiyor. Eğer Amerikan Silahlı Kuvvetleri bunu askeri olarak güvence altına alamıyorsa, o zaman Avrupalılar da muhtemelen bunu yapamayacaktır. Bu nedenle Körfez ülkeleriyle ve bir ölçüde İran'ın da dahil olduğu sonunda geçişi yeniden mümkün kılacak anlaşmalara ihtiyacımız var. Ve bu mümkün olduğunca çabuk gerçekleştirilmesi arzu edilen bir durumdur." diye konuştu.



