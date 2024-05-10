Dışişleri: Tüm uluslararası toplumu Filistin Devleti’ni tanımaya çağırıyoruz

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Filistin 'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi ve gözlemci statüsünde olan Filistin'e bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısını kabul etti. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"BM Genel Kurulu'nun, Filistin'in BM çalışmalarına daha geniş haklar ve ayrıcalıklarla katılımına olanak sağlayacak kararını memnuniyetle karşılıyoruz.

Bu karar, uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun, Filistin halkının kendi devletine sahip olma hakkına ve iki devletli çözüme verdiği güçlü desteği bir kere daha ortaya koymuştur.

Bu vesileyle, tüm uluslararası toplumu İsrail’in Gazze’de uyguladığı vahşeti durdurmak için somut adımlar atmaya ve Filistin Devleti’ni tanımaya çağırıyoruz."