Devler Ligi'nde ilk çeyrek finalistler belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Benfica, sahasında Club Brugge'ü ağırladı. Portekiz ekibi, çok rahat bir maç çıkararak rakibini 5-1 mağlup etti. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazandığı eşleşmede toplam 7-1'lik tur skorunu elde eden Benfica, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Kupa 1'de gecenin maçı ise İngiltere'de oynandı. 2 sezon önce Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan ve kupayı müzesine götüren Chelsea, Alman devi Borussia Dortmund'u konuk etti.

Ligde istediği sonuçları alamayan Chelsea, ilk maçta deplasmanda 1-0 kaybettiği turu İngiltere'de geçti ve taraftarıyla barıştı.

Alman ekibi ise evinde kazandığı maçın ardından İngiltere'de istediği sonucu alarak çeyrek final biletini kapmanın hesaplarını yapıyordu ancak 44. dakikada Raheem Sterling'in golü, 51. dakikada ise Kai Havertz'in penaltıdan kaydettiği golle Borussia Dortmund kupanın dışında kaldı.

Böylelikle çeyrek final biletini alan ilk iki takım Chelsea ve Benfica oldu.

Bayern Münih PSG'yi, Tottenham ise Milan'ı konuk ediyor

Son 16 Turu ilk maçında Alman ekibi deplasmanda PSG'yi 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. İtalyan devi Milan ise evinde Tottenham'ı 1-0'lık skorla geçerek tur kapısını aralamıştı.

Bu akşam Alman ekibi Bayern Münih, Fransız ekibi PSG'yi konuk ediyor. Neymar, sakatlığından dolayı sezonu kapattığı için maçta forma giyemeyecek. Neymar'ın dışında Hakimi, Renato Sanches ve defansın bel kemiği olarak görülen Presnel Kimpembe'nin de karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Bayern Münih cephesinde ise önemli eksik olarak göze çarpan iki isim var. Fransız sağ bek Benjamin Pavard ve Fransız sol bek Lucas Hernandez. Tecrübeli kaleci Manuel Neuer ise Neymar gibi sezonu kapattığı için maçta forma giyemeyecek.

Bayern Münih - PSG karşılaşması 23:00'de EXXEN'den naklen yayınlanacak. Tottenham - Milan mücadalesi ise aynı saatte TV 8,5 ekranlarından izleyiciyle buluşacak.