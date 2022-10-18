DEVA Partisi'nin masasında enerji ve madencilik var!

Türkiye’nin enerji ihtiyacına ve madencilik sektörüne ilişkin DEVA Partisi’nin çözüm önerilerini içeren eylem planı perşembe günü saat 10:30’da duyurulacak.

Eylem planını DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan ile Tarım, Enerji ve Ulaştırma Politikaları Başkanı Candan Karlıtekin Ankara’da partinin genel merkezinde tanıtacak.

14. eylem planı olacak

Eylem planlarında seçimden sonraki ilk 90 ve 360 günde yapacaklarını taahhüt eden DEVA Partisi, şimdiye kadar şu 13 eylem planını açıkladı:

Tarım, afet yönetimi, sosyal politika, dijital dönüşüm, ekonomi ve finans, yerel yönetimler ve şehircilik, yükseköğretim, KHK mağduriyetleri, çevre ve iklim değişikliği, adil yargı, sağlık, sığınmacı sorununun çözümü ve düzensiz göçün önlenmesi, dış politika ve güvenlik.