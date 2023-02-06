Deprem bölgesinde en çok çocuk giysilerine gereksinim var.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.4 şiddetindeki deprem bölgedeki 10 ilde büyük hasara neden oldu. AFAD ve AKUT yetkililerinin bölgedeki ihtiyaç malzemeleri sıralamasında en çok çocuk giysilerine ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. İşte acilen karşılanması gereken malzeme listesi:

1. Çadır içi soba

2. Çocuk uyku tulumu

3. Uzay battaniye

4. Cep ısıtıcısı

5. Sentetik içlik (bebek/çocuk)

6. Eldiven (kışlık bebek/çocuk)

7. Polar battaniye ve ara katman

8. Çocuk botu