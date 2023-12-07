Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Atina Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı'nda, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Atina'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Atina’da Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Beşinci Toplantısı vesilesiyle gittiği Yunanistan’ın başkenti Atina’da Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakelaropulu ile görüştü. Erdoğan, ikili görüşme öncesi yaptığı açıklamada, “Geniş bir Bakanlar Heyeti ile buradayız. Bakanlarımız birbirleriyle, muhataplarıyla gayet anlamlı görüşmeler yapacaklar. Hedef aramızdaki 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bu konuda hangi alanlarda ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşeceğiz. Aramızdaki ön hazırlıkları tüm bakan arkadaşlarımız yapmış vaziyetteler. Bunlarla birlikte imzaları atıp yola çok daha anlamlı, güvenli bir şekilde devam edeceğiz. Bardağın dolu tarafıyla konuşmak, öyle zannediyorum ki gelecek için çok daha hayırlı olacaktır” dedi.