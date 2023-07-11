Cumhurbaşkanı Erdoğan Macron ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Vilnius'ta, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Sunak ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve kapsamında, LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki görüşmeleri devam ediyor.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.

Tarihi NATO zirvesi

NATO ülkelerinin liderleri, Rusya sınırına yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bir araya geliyor.

NATO Zirvesi için 11-12 Temmuz'da bir araya gelen liderler, toplantıda başta Ukrayna olmak üzere birçok konuda önemli karara imza atacak.

Zirveye, nisanda Finlandiya'nın katılmasıyla sayısı 31'e çıkan üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra üyeliğe davet edilen ancak henüz onaylanmayan İsveç ile Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın liderleri katılacak. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de zirve için Vilnius'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da zirve kapsamında pek çok liderle görüşmesi bekleniyor.