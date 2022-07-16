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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, SAMP-T konusunda beklentilerinin "tam açıklık" prensibi çerçevesinde azami iş birliğini içeren ortak bir sistem geliştirmek ve tedarik projesinin başlatılmasını temin etmek olduğunu ifade etti.

Ukrayna tahılının ihracına ilişkin sürecin İstanbul’da kurulacak ve Türkiye, Rusya, Ukrayna ile Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinden oluşacak bir Koordinasyon Merkezi'nden idare edilmesi kararına varıldığına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, planı süratle hayata geçirerek küresel gıda güvenliği bağlamında büyük bir rahatlamayı temin edeceklerini belirtti.

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