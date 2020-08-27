Çocuklar, Van'da Türk bayrağını çöpten çıkarıp astılar

Van'da kaydedilen görüntüler, izleyenleri duygulandırdı.

Türk bayraklarının çöpe atıldığını gören kağıt toplayıcı çocuklar, bayrakları tek tek çıkarıp düzgün bir şekilde tel örgülere astı.

O anlara fark eden bir kişi anında kayda girdi. Görüntüler Twitter'daki Kirpi ve Kobra hesabından paylaşıldı.

Türk bayraklarını kimin ya da kimlerin çöpe attığı ise henüz belirlenemedi.