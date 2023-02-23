Çin-Tacikistan sınırında 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Tacikistan'ın doğusunda Dağlık Badahşan Özerk Bölgesi arasındaki sınırın yakınlarında 7,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise depremin büyüklüğünü 6,8 olarak ölçerken, merkez üssünün, sınırın Tacikistan tarafındaki Murghob şehrinin 67 kilometre batısı olduğunu kaydetti.

Deprem ayrıca Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde de güçlü bir şekilde hissedildi.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tacikistan’ın doğusunda yerel saat 06.37’de meydana gelen depremin Kırgızistan’ın Oş Bölgesi Alay İlçesi Bor-Dobo köyünde 4,5 büyüklüğünde, Nura ve Erkeştam köylerinde ise 4 büyüklüğünde hissedildiği belirtildi.

Başkent Bişkek’te de hissedilen depremin ardından bazı vatandaşların binalardan sokaklara çıktığı gözlemlendi.

Ulusal Bilimler Akademisi Sismoloji Enstitüsü, merkez üssündeki depremin şiddetini 8 olarak duyurdu.