Çavuşoğlu'ndan Suriye'de kalıcı barış açıklaması!

Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamaları şu şekilde yer alıyor;

Suriye'de kalıcı bir istikrar ve barış için bu uzlaşı şart.

Suriye'de toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklediğimizi vurguladık. Terör örgütünün Suriye'den tamamen temizlenmesi gerekiyor, bu bizim için de çok önemli. Suriye'de kalıcı bir istikrar ve barış için bu uzlaşının şart olduğunu söyledik, söylüyoruz

Ticaret hacmimiz artış gösterdi, geçen yıla göre ciddi bir artış var.

İkili ticaret hacmimiz yaklaşık yüzde 50 arttı. Ticaret ile beraber yatırımların artmasını da teşvik ediyoruz. Hedeflerimize emin adımlarla yaklaşıyoruz. Turizm, kültür ve eğitim gibi alanlarda işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Letonyalıların tatil için bir numaralı tercihi Türkiye ve benim memleketim Alanya. Geçen yıla göre ciddi bir artış var.

Görüşmemizde güvenlik konusundaki işbirliğimizi konuştuk. Letonya ile NATO çerçevesindeki işbirliğimiz sürüyor. Buna değer veriyoruz. Milli Savunma Bakanlığımız NATO’nun doğu kanadındaki katkılarını artırmak için çalışmalarını sürdürüyor. İşbirliğimizi güçlendireceğiz.

Tahıl ihracatı için imzalanan anlaşma sorunsuz devam ediyor

Küresel gelişmeleri ele aldık. Ukrayna savaşı ile ilgili son gelişmeleri ele aldık. Ateşkesin sağlanması için sarf ettiğimiz çabalar konusunda bilgi verdik. Tahıl ihracatı için imzalanan anlaşma sorunsuz devam ediyor. Çabalarımızı sürdüreceğiz.

Letonya Türkiye’nin AB ilişkilerine her zaman katkı sağlamıştır.