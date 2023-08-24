Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı!

Merkeze bağlı Damyeri köyü yakınlarında önceki gün saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve diğer kurumların araçlarıyla müdahale edilmeye başlandı. Geniş bir alanda etkili olan yangın için bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

Dün havanın kararmasıyla birlikte gece görüş sistemine sahip helikopterler dışındaki hava araçlarıyla müdahale sonlandırıldı. Gece boyunca 4 gece görüşlü yangın söndürme helikopteri ve çok sayıda orman işçisiyle alevlerle müdahale edildi.

Bugün havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopter ve uçaklar yeniden devreye girdi. Alevlere 8 uçak, 28 helikopter, 240 arazöz, 77 su tankeri, 445 araç ve iş makinesi ile 3 bin 100 personel ile müdahale ediliyor.

11 KÖY BOŞALTILDI

Yangın nedeniyle ilk etapta 9 köyün boşaltılmasının ardından 2 köy daha tedbiren boşaltı. Ancak alevlerin bu köyler için risk oluşturmağı açıklandı. Ayrıca yangın bölgesinde 5 trafo, 3 köy ve 265 abonede enerji kesintisinin devam ettiği belirtildi. Yangında 95 kişi dumandan etkilenirken, 8 vatandaşın tedavisinin sürdüğü açıklandı.

BOĞAZDA TRAFİK TEK YÖNLÜ AÇILDI

Çanakkale Boğazı, gemi trafiğine saat 11.00'den itibaren güney-kuzey tek yönlü açılacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 11.00'den itibaren güney-kuzey tek yönlü açılmasının planlandığı, kuzey-güney yönünün halen kapalı olduğu kaydedildi.