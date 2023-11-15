Bursa'da AVM'nin oyun bölümünde faciadan dönüldü!

Olay saat 18.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Emek Mahallesindeki bir AVM’nin oyun bölümünde meydana geldi. Eğlenmek için AVM’nin oyun bölümüne gelen çocuklar ‘discovery’ isimli oyuncağa bindi.

Bir süre çalışan oyuncağın, aniden bağlantı demiri koptu. Demiri kopup zemine düşen oyuncaktaki Z.Ü., T.İ., M.G., S.Y., Z.Ç. adlı çocuklar yaralandı.

Durumu fark eden aileler çocukları oyuncaktan çıkartırken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbarı üzerine AVM’ye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 çocuk sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AVM’nin oyun bölümü ise bir süre kullanıma kapatıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.