Bir askerimiz şehit oldu! 4 ay önce baba olmuştu!

Seydişehir Ketenli Mahallesi'nden Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık, üs bölgesinde nöbette olduğu sırada mevziiye yıldırım düşmesi sonucu şehit oldu.

Acı haber şehidin Seydişehir Ketenli Mahallesi'nde ikamet eden ailesine Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin tarafından verildi.

Şehit Işık'ın Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı görevliyken Kuzey Irak'a gittiği, geçen yıl evlendiği ve 4 ay önce baba olduğu öğrenildi.