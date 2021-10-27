Bill Gates Türkiye'ye hayran kaldı! Gates şimdi de Fethiye'de
Dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Bill Gates'in Türkiye turu devam ediyor. Ege'ye hayran kalan Gates, Efes ile başladığı Türkiye turuna Fethiye ile devam ediyor.
Teknoloji şirketi Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Cayman Adaları bayraklı 107 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki yatı ile Fethiye Karagözler Mahallesi’ndeki Büyük Boncuklu Koyu önlerine demir attı.
Gates’in lüks yatını gören bazı vatandaşlar lüks yatın cep telefonlarıyla fotoğrafını çekti. Gates’in ilçede ziyaret yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.
Spor salonu, jakuzi, plaj kulübü, yüzme havuzu, su sporları ekipmanları gibi çeşitli imkanlar bulunan yatta ayrıca hareket etkisini azaltan dengeleyiciler de yer alıyor.
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