Barcelona'da yolsuzluk operasyonu! Eski başkan Josep Maria Bartomeu gözaltına alındı

Barcelona'nın eski başkanı Josep Maria Bartomeu, Barçagate operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Bartomeu, kulüpteki bazı isimlerin ve takımdaki lider futbolcuların saygınlığını sarsmak için, sosyal medya hesaplarına para ödediği ve yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle suçlanıyor.

Barcelona'da kriz giderek büyüyor. Kulübün son başkanı Josep Maria Bartomeu, göz altına alındı. Kulüp binasının arandığı ve eski başkan Bartomeu'nun gözaltına alındığı öğrenildi. Bartomeu'nun yanı sıra kulüp genel sekreteri Oscar Grau ve hukuk işlerinden sorumlu yönetici Roman Gomez Ponti de gözaltına alındı.

İTİBAR ZEDELEME VE YOLSUZLUKLA SUÇLANIYOR

Cadena SER gazetesinin haberine göre Josep Bartomeu, kulüp üstünde etkisi olan Messi, Pique ve Xavi gibi isimleri, sahte sosyal medya hesapları aracılığıyla itibarlarını zedelemeye çalışması ve yolsuzluk nedeniyle suçlanıyor. Basın, yaşananları "Barçagate" ismiyle takipçilerine aktarıyor. Geçen yıl başlayan sancılı sürecin ardından Bartomeu, ekim ayında istifa etmişti. Kulübü 4 aydır geçici bir kurul yönetiyor.

BARÇAGATE NEDİR?

2017'de Katalan basınında çıkan haberlerde Bartomeu ve beraberindeki bazı yöneticilerin, bir şirket kurup sosyal medyadan iyi performans göstermeyen, sözleşme yenileme görüşmelerinde kulübün isteklerine uymayan futbolcularla ilgili kara propaganda yaptırmak için kulübün kaynaklarını kullandıkları ortaya çıkarılmıştı.

Lionel Messi, Gerard Pique ve diğer yıldız oyuncular aleyhine de yapılan bu kara propaganda sonucu takım içinde huzursuzluk çıkmıştı. Bu sosyal medya paylaşımları yalnızca futbolculara değil ailelerine de yapılan kötü yorumları içeriyordu.

Barcelona'da başkanlık seçimi bu pazar günü yapılacak.