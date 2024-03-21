Balıkesir'de korkutan deprem!

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, saat 22.20'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Dursunbey ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Vali Ustaoğlu'ndan açıklama

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, deprem nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi.

Ustaoğlu, ekiplerin saha çalışmasının sürdüğünü dile getirdi.