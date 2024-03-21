Balıkesir'de korkutan deprem!
Balıkesir'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, saat 22.20'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Dursunbey ilçesi olan 4 büyüklüğündeki sarsıntının 7,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Vali Ustaoğlu'ndan açıklama
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, deprem nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını söyledi.
Ustaoğlu, ekiplerin saha çalışmasının sürdüğünü dile getirdi.
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