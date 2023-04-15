Bakan Nebati, İFM ile ilgili video paylaştı!

Maliye Bakanı Nureddin Nebati, pazartesi günü açılışı yapılacak olan "İstanbul Finans Merkezi" ile ilgili video paylaştı.

Bakan Nebati paylaşımında, "Cumhuriyetimizin 100. Yılının arifesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’na yaraşır bir eser olan İstanbul Finans Merkezi 17 Nisan Pazartesi günü açılıyor.

Dünyanın en önemli finans başkentlerinden biri olma yolunda büyük bir adım olan finans merkezi artık İstanbul’umuzun… Ülkemize hayırlı olsun!" ifadelerine yer verdi.