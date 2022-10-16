Bakan Dönmez'den Amasra'daki patlamaya ilişkin açıklamalar

Bakan Dönmez, maden ocağı bölgesinde yaptığı açıklamada, dün itibarıyla 41 işçinin cenazesinin çıkarıldığını anımsattı.

"İşlemler bitinceye kadar Amasra Müessesemizde kömür üretimine ara veriyoruz"

Bugün de teknik güvenlik ve emniyet ekiplerinin ocakta kısmi devam eden yangınla mücadeleyi sürdürdüğünü belirten Dönmez, "Şu anda baraj yapma işlemleri devam ediyor. Arkasından da azot ve gerekirse su ve değer kimyevi maddeleri ocağa basmak suretiyle orayı tamamen kontrol altına alacağız. Sonrasında tabi tesisin yeniden üretime hazırlanabilmesi için oluşan hasarların tespiti, bunların tekrar tesis edilmesi ve benzer teknik işlemler devam edecek. Tabii ki bu işlemler bitinceye kadar Amasra Müessesemizde kömür üretimine ara veriyoruz." diye konuştu.

Bakanlarla sahada inceleme ve taziyelerde bulunmak üzere ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade eden Dönmez, "Kimliklerin tespiti anlamında ciddi görevler düşüyordu, çok seri şekilde hareket ettiler. Hem başsavcımıza hem Adalet Bakanımıza huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum." dedi.