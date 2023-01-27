Bakan Çavuşoğlu: Can Azerbaycan’ın her daim yanındayız!

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Tahran'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiğini, güvenlik amirinin şehit olduğunu, 2 güvenlik görevlisinin ise yaraladığını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile telefonda görüşerek, hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti.

Bakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi;

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan hain saldırıyı en güçlü şekilde kınadığımızı, Can Azerbaycan’ın her daim yanında olduğumuzu vurgulamıştır.

Bakan Çavuşoğlu, hayatını kaybeden Büyükelçilik görevlisi için başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemiştir.

"Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir"

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda da saldırıyı kınayarak şunları kaydetti;

Can Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan hain saldırıyı lanetliyorum. Şehit kardeşimize Allah’tan rahmet, yakınları ile Azerbaycan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyorum. Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir.