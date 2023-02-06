Bakan Akar: 3 şehidimiz var!

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, deprem felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar, üç şehidin olduğunu duyurarak, "Sağlık ve arama kurtarma ekiplerini, araçlarını deprem bölgesine sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik. Uçaklarımızın hazırlık durumunu en yüksek seviyeye çıkardık." dedi.