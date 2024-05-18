Bahçeli'den "yumuşama" çıkışı!

MHP'nin iki gün sürecek kampı için Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine gelen Bahçeli, ilk olarak Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

Bahçeli, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua ederek şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı.

Anıtta bulunan "Gökbörü Otağı"nda bir süre dinlenen Bahçeli, ardından, Şehit Fatih Duru Parkı'ndaki, şehit askerlerin künyelerinin asılı olduğu "Şehit Anıt Ağacını" da ziyaret etti.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, şunları söyledi;

31 Mart 2024 seçimlerinin kendine özgü şartları içinde partimiz ve Cumhur İttifakı hamdolsun başarıya ulaşmış, seçimlerden yüz akıyla çıkmıştır. Somut sonuçlar başka yorumlara yer bırakmamıştır.

Saklayacağımız, gizleyeceğimiz, üzerini örteceğimiz bir şeyden bahsetmek mümkün değildir. Havanda su dövenlerin havaları sönmüştür. Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye çapında müstesna bir sonuç almış ve başarılı olmuştur. Başarımızı hazmedemeyenler, başarımızdan ürkenler abuk sabuk konuşsa da milletimiz hükmünü vermiş, sevdalılarının başını öne eğmemiştir. İradenin sahibi aziz milletimizin kararı başımızın üstündedir. Yine de sonuçları her yönüyle analiz edip gerekli dersleri çıkarmaktan geri durmayacağımızın bilinmesinde yarar vardır. Siyasi mücadelemizde akli tutum ve ahlaki tutarlılık ihmal etmeyeceğimiz ilkeler arasındadır.

"Yumuşama kisvesiyle sesimizin kısılması beklenmesin"

Terörist Demirtaş'ın ve 6-8 Ekim olaylarını azlettirenlerin cezasına itiraz etmek art niyetlilik, terör seviciliği ve ikiyüzlülüktür. Mesele milli ve manevi değerlerde uzlaşmaktır. Yumuşama beklentimiz usulde değil üslupta olmalıdır. Muhalefet partilerinin arayışı usulde bir yumuşama ise muhataplarını uyarıyorum ki böylesine bir yumuşamak hukuk devletinin surlarında gedik açmak demektir. Yumuşama kisvesiyle sesimizin kısılması beklenmesin.

Kutuplaşmayı besleyenler bellidir. Yeni Anayasa çağrılarına kulak tıkayıp önce yürürlükteki Anayasa'ya uyma şartını ortaya koyanlar, Cumhurbaşkanımızın tasarrufunu normalleşme anlayışına uygun görmeyenler tatlı su kurnazlarıdır.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız"

Kumpasçılarla işimiz olamaz. Devletin içinde FETÖ benzeri hukuk dışı yapılanma ve gayrimeşru hiyerarşik sistem kuran, pozisyon mücadelelerine girişen, nifak üreten odaklarla asla yolumuz kesişemez. Kalkışmaya cüret edenlerin başı mutlaka ezilmelidir.

FETÖ ve FETÖ benzeri yapıların devleti zehirleyip devlette feodal ve imtiyazlı alanlar oluşturmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Doğruları söylemekten hiç korkmayacağız. Etki ajanlarına, dış güçlerin operasyon elemanlarına asla taviz vermeyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı varsa huzur vardır, duruş vardır, milli hedeflere ulaşması da inşallah mukadder olacaktır."

Kampın gündemi

"Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" adıyla düzenlenen kampta, MHP'nin 3 ana tema, 9 ilke ve 100 madde ile açıklanan seçim beyannamesinde yer alan başlıklar değerlendirilecek.

Akademisyenlerin de katılacağı kampta, "Belediyelerde Stratejik İletişim ve Yönetim Modeli" ve "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü-Riskli Yapılar ve Kentsel Dönüşüm" konularında belediye başkanlarına sunum yapılacak.

Kampta, partinin yerel seçimlere yönelik "Üretken Belediyecilik" adıyla hazırlanan seçim beyannamesi çerçevesinde, öncelikle şehircilik anlayışıyla doğal afetlere karşı belediyelerin yapması gerekenler ve kentsel dönüşüm konuları da ele alınacak.

Kızılcahamam'da düzenlenen kampa, MHP'li 218 belediye başkanının katıldığı bildirildi.