MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında Türkiye ve dünyada yaşanan son gelişmelere ilişkin önemli mesajlar verdi.

İYİ Parti'de yaşanan başkanlık seçimi sonrası, MHP'nin İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu neden tebrik etmediği merak ediliyordu. Bu soruya konuşmasının son bölümünde cevap veren Bahçeli, "İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz." şeklinde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye 4 yıl boyunca seçimsiz bir döneme girmiştir. Milletimizin beklentisi sürdürülebilir hizmettir. Vakit kaybetmeksizin işe koyulmalıyız. Cumhur İttifakı muazzam bir rol oynamıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de siyasi ve stratejik kuvvetimizdir.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları

Açıkça ifade etmek isterim ki İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımın takipçisi bizzat Türkiye'dir. 35 bine yakın Filistinli kardeşimiz terör devleti İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetmiştir. Dökülen kanları inşallah yerde kalmayacaktır. Batı Şeria da tehlike altındadır. BM verilerine göre Gazze'de 37 bin ton enkaz birikmiştir. Bunların temizlenmesi için bile 14 yıla ihtiyaç vardır. BM Filistin meselesinin çözümünde acz içindedir. BM bu nedenle reforma tabi tutulmalıdır. Ateşkes görüşmeleri de sonuca bağlanmalıdır. Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki veto sistemi de çözüm arayışlarını tıkamaktadır."

İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki

Ülkeyi temelinden yıkan iç cephenin çökmesidir. Bunların muhalefet çatısı altında toplandığı malumunuzdur. İBB Başkanı'nın HAMAS'a terör örgütü yaftası vurması akılla bağdaşmaz. HAMAS'a terör örgütü demek cinayetleri onaylamak demektir. İBB Başkanı küresel emperyalizme alın beni tepe tepe kullanın demiştir.

Irak'ın güvenlik ve huzuru, Türkiye'nin güvenlik ve huzurudur. Irak'ta olması gereken PKK'nın resmen terör örgütü ilan edilmesidir. Kalkınma Yolu Projesi'nin devreye girmesiyle bölgemiz hasretini çektiği huzur ve güvenliğe kavuşacaktır. Ayrıca Almanya Cumhurbaşkanı'nın önce İstanbul'a koşması da soru işaretine neden olmuştur. Vermek istediği mesajları da şaibelidir.

"Milletimiz büyük bir millettir"

Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur. Bölücülük ve terör sorunu vardır. Kökeni, dili, dini ne olursa olsun tüm vatandaşlarımız kardeştir. Milletimiz büyük bir millettir. Bölücülük yapanlar emperyalizmin tasmalı yanaşmalarıdır. Kürt ile Türk'ü, Alevi'yle Sünni'yi ayırmaya çalışanlar bölücüdür.

"Polemik üretenler boşa heveslenmesin"

Türkiye'de yerel halk yoktur. Türk milleti vardır. Polemik üretenler boşa heveslenmesin. Hazine ve Maliye Bakanımızın da her zaman arkasındayız.

Yürüyüş yaptığı videoya ilişkin açıklama

Hiç kimse çalı dibi yoklamasın, niyet okuyuculuğuna teşebbüs etmesin. Hazine ve Maliye Bakanımızın her zaman arkasındayız. Sömürge kuklaları ile görülecek işimiz vardır. Yürüyüş yaptığım videodan sonra çarpık değerlendirmeler yapanlar şimdi beni dinleyiniz adını bile Kobanili Ahmet sen de özellikle dersini almalısın. Bir şey söylemek istesem muhatabına doğrudan söylerim.

'Hainsin diyorsam söyleten sensin...' Bu mesaj Türkiye'nin ayağını kaydırmaya yeltenen kim varsa direkt onlaradır. Bazı gazete manşetlerine bakar mısınız; 'Cumhur İttifakı'nda ipler koptu mu?' 'Bahçeli Erdoğan'a balans ayarı çekti.' Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır var olacaktır ve ayakta kalacaktır. Kobanili Ahmet senin de klinik vaka olduğunu değerlendiriyoruz. Bir zaman sonra hiçbir aşı sana fayda etmeyecektir."

"İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz"

Son günlerde bir siyasi partide olağanüstü kongreler yapılmış bir yönetim değişikli söz konusu olmuştur. İçişlerine karışma gibi bir hevesimiz yoktur. Bunu herkes iyi bilmelidir. MHP herkes tebrik etti siz niye tebrik etmediniz suçlamasıyla karşı karşıya bırakılıyor. 104 tane siyasi parti var her kongreyi tebrik eden etmeyen olabilir. Neden tebrik etmediğimi gerekçesi ne olursa olsun söylüyorum ihaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz."



