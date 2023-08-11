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Babası tüfekle vurdu: Hayatını kaybetti

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde 80 yaşındaki kişi, tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, C.B. (80) ile oğlu Y.B. (56) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.B, av tüfeğiyle oğlu Y.B'ye ateş etti.

Ağır yaralanan ve Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Y.B, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Y.B'nin cenazesi, Tatlarin beldesinde kılınan cenaze namazının ardından öğle vakti toprağa verildi.

Baba C.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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