Arda Güler: Bu golün hayalini kuruyordum

A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Arda Güler, 3-1 kazandığımız Gürcistan maçına attığı harika golle damga vurdu. Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak Avrupa şampiyonları tarihinin en genç golcüsü ünvanına erişen 19 yaşındaki yıldız, maçın ardından açıklamalar yaptı.

"İnanılmaz hisler içindeyim"

Arda Güler yaptığı açıklamada, "İnanılmaz hisler içindeyim. Çünkü, bu golün hayalini kuruyordum. Buradaki insanlara mutluluk yaşatmak istiyordum. Bana inanılmaz sevgi var, ben de bunu karşılığını vermek için çok çalışıyorum. Böyle gollerle umarım onları mutlu edebilirim." dedi.

"Böyle vuruşları çok çalışıyorum"

Gol anını anlatan Arda Güler, "Gol anında vuruyorum böyle. İdman sonlarında böyle vuruşları çok çalışıyorum. Maçta da böyle gol attığım için çok mutlu oldum. Kazandığımız için çok mutluyuz. Herkese armağan olsun." ifadelerini kullandı.

"Ancelotti mesaj attı"

Real Madrid ve Ancelotti'nin desteğine değinen genç oyuncu, "Ancelotti Hocamız bana mesaj attı, başarılar diledi. Real Madrid'in desteği de beni çok motive ediyor. Buradaki herkesin hakkını vermek gerekiyor. İnanılmaz bir atmosfer vardı." diye konuştu.