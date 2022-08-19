Apple cihazlarda güvenlik açığı tespit edildi, kullanıcıların güncelleme yapması gerekiyor

Teknoloji uzmanları bu cihazların acilen güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Apple şirketinden çarşamba günü yapılan açıklamada, iPhone, iPad ve Mac cihazlarının bazı modellerinde saldırıya açık önemli bir güvenlik zaafiyeti bulunduğu duyuruldu.

Konuya ilişkin 2 güvenlik raporu yayımlayan Apple, bu açığın bilgisayar korsanları tarafından "aktif olarak istismar edilmiş olabileceğine" dair haberlerin farkında olduklarını söyledi.

Güvenlik uzmanları ise kullanıcılara özellikle iPhone 6S ve sonraki modelleri, 5. nesil ve sonrasında çıkan iPad'lerini, tüm iPad Pro modellerini, iPad Air 2 ve Mac bilgisayarlarını güncellemelerini önerdi.

SocialProof güvenlik şirketinin CEO'su Rachel Tobac, Apple'ın güvenlik açığına dair açıklamalarını yorumladı. Tobac bunun bir bilgisayar korsanının güvenlik zaafiyeti olan bu cihazları "tamamen" ele geçirebileceği anlamına geldiğini söyledi.

Kullanıcıların yazılım güncellemesi yapması gerektiğini belirten Tobac, özellikle gazeteci ve aktivist gibi kamuoyu önündeki insanlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan Apple, kaç kullanıcısının bu güvenlik sorunundan etkilendiğini açıklamadı.